Dow Jones: Korrekturrisiko bleibt real

Der Dow Jones (Dow Jones 35'100.00 -0.76%) Industrial Index bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend nach oben, doch Anleger sollten die Wahrscheinlichkeit einer Atempause nicht außer Acht lassen.

Bis zu den Kurszielen auf der übergeordneten Zeitebene bei 38’000 bis 39’000 Punkten (rot) hat der US-Leitindex zwar noch Luft nach oben, doch in dem zugehörigen Schwankungsband (braun) ist der Spielraum auf der Südseite um einige 1’000 Punkte größer. Zudem fällt das hohe Durchschnittstempo auf, das der Markt schon seit Monaten beibehält. Vergleichbare Zustände waren in den Vorjahren selten, und es folgte darauf in der Regel eine Konsolidierung.

Es wäre daher keine Überraschung, wenn der Index bald einmal zurück an seinen langfristigen Gleichgewichtspreis (violett) an der 33’000er-Marke korrigiert. Insbesondere wenn an den Kaufzonen aus den vergangenen Monaten bei 35’100 und 34’600 / 34’700 die bislang stabilisierende Nachfrage einmal ausfallen sollte. Gleichzeitig wäre aber auch ein Anstieg zurück über die waagerecht verlaufende Barriere bei knapp 35’500 Punkten ein erstes Indiz, dass die Zeit noch nicht reif ist für stärkere Gewinnmitnahmen. Dann ist auch ein erneuter Test der Aufwärtstrend-Obergrenze bei momentan rund 36’100 Punkten denkbar. In allen Fällen ist im Anschluss eine Wiederaufnahme der Anstiegsbewegung zu erwarten.