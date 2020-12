Dow Jones: Kurzfristige Vorhersage wird schwerer

In den vergangenen Wochen bewegte sich der Dow Jones (Dow Jones 30'046.37 +0.16%) Industrial Index in einer immer enger werdenden Tradingrange, die relativ genaue Prognosen über kleinere Wendepunkte ermöglichte. Doch vielleicht schon heute müssen sich Anleger neue Orientierungsmarken suchen.

Der Dow kletterte bislang zwischen zwei steigenden, aufeinander zulaufenden Trendlinien (grün), die aber bald keinen Platz mehr für eine durchschnittliche Tagesschwankung des Index bieten. Noch vor dem Wochenende dürfte die unter Analysten als Keil bekannte Bewegungsformation verlassen werden – aktuell sieht es eher danach aus, dass der Ausbruch unter die südliche Gerade um 29’900 geht. Doch schon rund 150 Punkte tiefer könnte der Monatsdurchschnittspreis (blau) wieder für einen stabilisierenden Nachfrageschub sorgen.

Ohnehin bewegt sich der Index aus der Vogelperspektive betrachtet noch in einem Aufwärtstrend (grün), der bereits jetzt Luft bis aktuell etwa 31’350 lässt. Korrekturen bis an die erste stärkere Haltezone um 28’900/29’200 gefährden die Voraussage auf der übergeordneten Zeitebene nicht. Selbst ein Rückgang bis 26’500 an den dort verlaufenden langfristigen Durchschnittspreis (violett) wäre eher als Chance eines verbilligten Einstiegs zu bewerten.

Wer die Konsolidierung zum Aufstocken von Long-Positionen nutzen möchte, kann sich beispielsweise den Valor 53572690 der UBS (UBSG 12.41 -1.19%) ansehen. Kursbewegungen des Dow werden durch das Long-Faktorzertifikat um das Vierfache verstärkt – allerdings in beide Richtungen, daher sollte der Kapitaleinsatz stets überschaubar bleiben.

