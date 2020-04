Dow Jones: Markt sendet positive Zeichen

Obwohl die Erholung des Dow (DOW 37.8583 5.54%) Jones (Dow Jones 24626.09 2.18%) Industrial Index schon sehr stark ausgeprägt ist, könnte eine weitere Etappe bevorstehen. Im Idealfall hätte der Markt dann erneute 10% Aufwärtspotenzial – bei einem weniger guten Verlauf dagegen dürfte die Party schon sehr bald vorbei sein.

Nach der wochenlangen Stagnation unterhalb von 24’200 zeichnet sich ein Ausbruch des Dow nach oben ab. Die aufgestaute Nachfrage könnte sich in diesem Fall bis an die 25’000er-Marke entladen.

Im bestmöglichen aller derzeit realistischen Szenarien ist auch ein weiteres Plus des Index bis an sein langfristiges Durchschnittsband (violett) um 26’600 nicht auszuschliessen. Doch bereits jetzt ist die Bärenmarktrally, mit der der Dow auf den vorausgegangenen Crash reagiert, weit stärker ausgefallen, als es aus markttechnischer Sicht zu erwarten war. Jedes weitere Prozent Plus wird auf diesem Niveau daher zunehmend unwahrscheinlich.

Anleger müssen jetzt vor allem darauf achten, ob intraday angesammelte Gewinne auch bis Handelsschluss bestehen bleiben oder im Tagesverlauf abverkauft werden. Letzteres wäre ein Erschöpfungssignal, das im Zusammenhang mit den nun erreichten Wendezonen im Chartverlauf für die überfällige Umkehr zurück nach Süden sprechen würde.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)