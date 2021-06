Dow Jones: Markttechnik gibt Entwarnung

Die jüngste Korrektur des Dow Jones (Dow Jones 34'230.03 -0.59%) Industrial Index ist gestoppt, darauf deutet zumindest die aktuelle Entwicklung der Nachfrage hin. Was bleibt, ist ein langfristig heiss gelaufener Markt mit überschaubarem Potenzial.

Der US-Leitindex hat die Verluste der vorvergangenen Woche so gut wie aufgeholt (lange weiße Kerze im Wochenchart). Dies erinnert an die Richtungswechsel zurück nach oben aus den Vormonaten (grüne Boxen). Damit rückt der obere Randbereich des Aufwärtstrends bei 36’400 bis 37’800 wieder als Kursziel in den Fokus.