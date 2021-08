Dow Jones: Mittelfristiger Trend setzt sich durch

Beim Dow Jones (Dow Jones 35'499.85 +0.04%) Industrial Index entlädt sich die in den vergangenen Monaten aufgestaute Nachfrage in einer weiteren Aufwärtswelle. Das Potenzial dieser Bewegung ist noch nicht ausgeschöpft.

Erneut zeigt der Dow ein Verhalten, das wir mehrfach beschrieben haben. Sehr häufig folgt auf eine ungewöhnlich enge und länger anhaltende Seitwärtsbewegung eine impulsivere Phase. Sobald eine Grenze durchschritten wird, werden viele Anleger auf die Entwicklung aufmerksam und steigen in Richtung des Ausbruchs ein. Der zuletzt erfolgte Anstieg des Dow über die Verkaufszone bei 35’100 liefert dafür ein gutes Beispiel und erfolgte in Richtung des mittelfristig positiven Trends. Zudem zeigt der Markt ein ähnliches Verhalten wie bereits mehrfach seit Ende vergangenen Jahres (grüne Box (BOX 26.20 +3.72%)).

Eine erste Zielzone liefert die Oberseite des Schwankungsspielraums (grau) bei rund 35’750/36’100. Ob die Kraft anschliessend bis an eine zuletzt Mitte Mai getestete Aufwärtstrendlinie (grün) bei derzeit knapp 37’700 reicht, muss allerdings bezweifelt werden. Anders als im Herbst und Frühjahr befindet sich der Markt in einer saisonal eher negativen Phase, die noch bis Ende September anhält. Die Erwartungen sollten daher nicht zu hoch angesetzt werden.

Schwächeanfälle zurück an das Ausbruchsniveau um 35’100/35’200 wären daher nicht überraschend. In dieser Preisspanne steigt auch das Volumengebirge deutlich an und wirkt ebenfalls stabilisierend. Knapp darunter verlaufen mit dem Monatsmittelwert (blaue Linie im Tageschart) und einer horizontalen Zone um 34’850 weitere Bereiche, an denen mit erhöhter Kaufbereitschaft zu rechnen ist.

Trading-Idee: Anleger können Long-Teilpositionen wie beispielsweise die Valor 48958674 der UBS weiter halten. Wer sich dagegen vor Verlusten absichern will, greift zu Short-Produkten wie der Valor 58579355, die ein Minus des Dow in Gewinne verwandeln.



Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

Weitere Informationen finden Sie hier.»

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)