Dow Jones: nach unten gut abgesichert

Der Dow Jones (Dow Jones 29'479.81 +1.37%) Industrial Index war trotz des steilen Anstiegs zu Monatsanfang noch bis vor Kurzem nur minimal von Gewinnmitnahmen betroffen – ein weiteres Stärkezeichen. Langsam kommen die Preise aber deutlicher zurück – eine Entwicklung, die das positive Signal neutralisieren könnte.

Der Dow konnte im Wochenverlauf nicht mehr an seinen Höhenflug vom Montag anknüpfen, was angesichts der starken Marktüberhitzung aber auch kein Wunder ist: Die Preise bewegten sich lange und stark ausserhalb ihres normalen Schwankungsbereichs (dunkelgraue Bänder). Unter diesen Voraussetzungen ist es bereits als Erfolg einzustufen, dass der Markt bislang nicht allzu deutlich konsolidiert hat. Noch scheint der Bereich um 28’900/29’150 genug Nachfrage für eine temporäre Bodenbildung zu generieren. Ein weiterer Rückgang in Richtung 28’200/28’500 sollte aber einkalkuliert werden. Erst wenn auch dort die Nachfrage ausbleibt, muss die Prognose nach unten angepasst werden.

Auf der mittelfristigen Zeitebene kommt es nach wie vor darauf an, ob sich oberhalb von 29’600 genug Käufer finden werden. Überwindet der Dow diese technische Barriere, an der er in diesem Jahr schon mehrfach gescheitert ist, ist Luft bis 30’750 an den oberen Rand des steigenden Aufwärtstrendkanals (grün).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)