Dow Jones: Neue Hochs werden wieder wahrscheinlicher

Der Dow zeigt eine sehr seltene Entwicklung, die ein kurzfristiges Stärkesignal darstellt: Das Tempo, mit dem die Kurse zuletzt gestiegen sind, war höher, als die Geschwindigkeit des vorherigen Rückfalls. Ist dies ein Vorzeichen für eine anhaltende Stabilisierung?

In der seit über einem Monat anhaltenden Seitwärtsbewegung des Dow zeigten sich zuletzt drei fast gleich lange Abwärtsetappen (rot), die von Erholungen abgelöst wurden (grün). Die ersten beiden Anstiege dauerten noch deutlich länger als der vorausgegangene Einbruch, was ein übliches Marktverhalten darstellt. Doch der neueste Aufschwung war deutlich kürzer, was eine Neuausrichtung, oder sogar ein Ende des Kräftegleichgewichtes signalisieren könnte.

Im Idealfall hätte der Dow Erholungspotenzial bis zurück an seinen langfristigen Durchschnittspreis (violett) oberhalb der 26’000er-Marke, doch dann ist die Frage angebracht, ob es sich bei der laufenden Erholung noch um eine Bärenmarktrally handelt oder schon um einen neuen Aufwärtstrend. Noch sind diese Gedanken verfrüht, denn wahrscheinlicher bleibt eine Stagnation um 25’200 an der markanten horizontalen Wendezone im mittelfristigen Chart, an der auch das Schwankungspotenzial in normalen Marktphasen aus statistischer Sicht vorerst endet (dunkelblauer Korridor).

Anleger die auf Nummer sicher gehen wollen, halten sich mit Käufen weiter zurück, denn frische Verluste schmerzen mehr als entgangene Gewinne. Die Schwankungsintensität des Marktes dürfte noch länger hoch bleiben, so dass sich möglicherweise verpasste Kaufgelegenheiten sicher wiederholen werden.

