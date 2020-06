Dow Jones: Neuen Impuls abwarten

Der Dow Jones (Dow Jones 26264.86 0.71%) Industrial Index hat die jüngste kurzfristige Aufwärtswelle definitiv beendet, nun können sich verschiedene Szenarien anschliessen. Eines davon ist wahrscheinlicher als andere.

Im ersten Juni-Drittel kündigte sich die aktuelle Stagnation des Dow bereits an: Eine von Analysten als Inselumkehr («Island Reversal») bezeichnete Häufung von nicht haltbaren Höchstpreisen markierte das vorläufige Aus der jüngsten Rally. Positiv fällt an der darauf folgenden Entwicklung aber auf, dass der Markt sich schon an der ersten Kaufzone auf dieser Zeitebene um 24’400 / 24’750 wieder temporär stabilisierte. Eine Seitwärtsbewegung zwischen dieser Zone und der nächstgelegenen technischen Barriere um 26’800 ist daher zunächst der aussichtsreichste Verlauf, aber Anleger müssen wachsam bleiben und auch einen weiteren Abverkauf bis 23’800 mit einkalkulieren.

Im mittelfristigen Chart halten sich bullishe und bearishe Signale ebenfalls die Waage: Die massive Erholung nach dem Corona-Crash ist ein klares Stärkesignal, was aber nicht damit verwechselt werden sollte, dass es nun bald zu neuen Rekordständen kommen muss. Aber ein schneller Rückfall auf neue Tiefs ist dadurch eher ausgeschlossen. Der wahrscheinliche worst case ist nun eine schwankungsintensive Tradingrange, wobei die Preise zwischen 22’700 und 28’200 pendeln dürften.

Entscheidend für den langfristigen Verlauf wird sein, wie nachhaltig der Dow auch oberhalb seines langfristigen Durchschnitts (violett) noch gekauft wird. Neigen Marktteilnehmer hier weiterhin verstärkt zu Verkäufen, droht sich die Geschichte der Jahre 2002 und 2008 zu wiederholen. Damals stoppten erste Erholungen in länger anhaltenden Abwärtsphasen auch an diesem populären Mittelwert (rot).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)