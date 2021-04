Dow Jones: noch hält er das Tempo

Der etwas schwunglose Dow Jones (Dow Jones 33'981.57 -0.18%) Industrial Index wird derzeit noch von der kurzfristigen Nachfrage stabilisiert. Selbst wenn dieser Faktor wegfallen würde, bleibt das Verlustpotenzial vorerst aber überschaubar.

Die wiederholten Mini-Bodenbildungen um 33’550 / 33’600 zeigen die nach wie vor existierende Käuferschicht auf diesem Preisniveau, die massgeblich zu einer frühen Stabilisierung des Dow beigetragen hat. Ob dieser Effekt sich im Schwächefall bei der nächstfolgenden horizontalen Wendezone um 33’000 / 33’300 in gleicher Intensität wiederholen wird, bleibt zu hoffen.

Die mittelfristige Vorhersage bleibt aber ungeachtet dessen zurückhaltend optimistisch: Die bereits in der Vorwoche beschriebene Regressionslinie (braun) von April (A) bis Oktober 2020 (B) zeigt, wie schnell der Dow gestiegen ist. Verlängert man diese Gerade in die Zukunft, sieht man, dass der Index sein Tempo auch im nächsten halben Jahr (C bis D) beibehalten hat. Um beide Regressionslinien kann ein Kanal von je einer Standardabweichung kalkuliert werden, der fast wie mit der Hand gezeichnet wirkt, und zur Vorhersage von Zwischenhochs und -tiefs brauchbar ist.

Trading-Idee: Nach wie vor sind Zertifikate wie z.B. die Valor 48958674 der UBS eine Option, um von einem Anstieg des Dow zu profitieren – mit etwas Geduld könnten die Papiere aber bald schon billiger zu haben sein. Sie hebeln Schwankungen des Index um den Faktor vier. Anleger, die in das hier schon länger präsentierte Zertifikat schon früh investiert haben, sollten verstärkt über Teilgewinnmitnahmen nachdenken.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)