Dow Jones: Nur ein Strohfeuer?

Auf den kleinen Ausverkauf beim Dow Jones (Dow Jones 34'798.00 +0.83%) Industrial Index folgte eine ebenso kräftige Erholung. Bis zur oberen Grenze der Seitwärtsspanne besteht noch etwas Potenzial. Selbst ein Ausbruch auf neue Bestmarken ist möglich. Allerdings nur im Idealfall.

Wie so häufig in den Sommerwochen nimmt die Schwankungsintensität am amerikanischen Aktienmarkt zu. So holte der Dow am Dienstag einen Großteil der Verluste vom Vortag wieder auf. Noch aber kann nicht restlos Entwarnung gegeben werden: Erst wenn der Index auch den Monatsmittelpreis (blaue Linie) und zugleich eine kurzfristige Abwärtstrendlinie (rot) bei rund 34’500 zurückerobert, steigt die Wahrscheinlichkeit für weiter anziehende Kurse. Im Erfolgsfall liegt die nächste Zielmarke im Bereich der zuletzt ausgebildeten Hochpunkte um 34’900/35’100. Prallt der Dow hingegen vom gestrigen Hoch nach unten ab und wird auch bei 34’200 nicht gekauft, liegen die nächsten Haltezonen bei 33’300/33’500.