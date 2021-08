Dow Jones: Pause kommt nicht unerwartet

Der US-Leitindex konsolidiert auf hohem Niveau. Technische Warnsignale bleiben dabei aber überwiegend aus, nur das rückläufige Handelsvolumen stört das Bild geringfügig.

Der Dow Jones (Dow Jones 35'213.12 -0.54%) Industrial Index stagniert knapp unterhalb seiner Höchststände, was in der ohnehin trendschwachen Zeit bis Ende September bereits als Erfolg zu werten ist. Die weniger erfreuliche Alternative in dieser Saison wäre ein stärkerer Kursrückgang, diese Entwicklung zeichnet sich bislang noch nicht ab. Bewegungen innerhalb des kurzfristigen Schwankungsbandes sowie des bis Juni zurückverfolgbaren Aufwärtstrendkorridors bei rund 34’400 bis 35’850 Punkten sind das wahrscheinlichste Szenario. Angesichts des zuletzt abnehmenden täglichen Umsatzes wäre zumindest ein Test der ersten horizontalen Stabilisierungszone bei 34’700 keine Überraschung.

Aus dem gehandelten Volumen der Vortage lassen sich zudem kleinere Hürden bei 35’530 / 35’630 auf der Oberseite und bei 35’000 / 35’120 auf der Unterseite ableiten.