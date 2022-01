Dow Jones: Pause nach Rekordhoch

Der US-Leitindex wird bereits den zweiten Tag in Folge knapp unter der 37’000er-Marke abverkauft. Das lockt Nachahmer an, und ist angesichts seiner Vorgeschichte alles andere als ungewöhnlich.

Der Dow ist an den unteren Rand seiner jüngsten Tradingrange bei 36’300 Punkten gefallen, und die Gefahr einer zweiten Verkaufswelle ist angesichts der sich aufbauenden Abwärtsdynamik auf der kurzfristigen Zeitebene hoch. Der Spielraum nach unten reicht bis in den Bereich um 35’600 / 36’000 Punkten, dort verläuft die Südgrenze des entsprechenden Schwankungsbandes in diesem Zeitfenster (rot).

Dass die aus historischen Bewegungen errechneten Begrenzungsbänder (rot, blau) verlässliche Richtungsweiser darstellen, zeigt sich auch anhand des aktuellen 180-Grad- Umschwungs nach unten, denn der Markt war an dem daraus ableitbaren, kurz- und mittelfristigen oberen Limit angekommen.

Trading-Idee: Mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen bleiben weiter haltenswert. Wer neu einsteigen oder aufstocken will, kann sich beispielsweise den Valor 48958674 der UBS ansehen. Das Papier hebelt Kursgewinne des Dow um den Faktor vier.

Schutz vor erneuten Schwächeanfällen bieten dagegen Zertifikate wie der Valor 112514464, die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln und ebenfalls um das Vierfache verstärken.