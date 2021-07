Dow Jones: Positiver Trend nach Pause

Am oberen Grenzbereich der mehrmonatigen Tradingrange kommt der Dow Jones (Dow Jones 34'577.37 -0.6%) Industrial Index auch jetzt nicht so einfach vorbei. Doch die Prognose bleibt vielversprechend, zumindest vorerst noch.

Der Dow prallt erneut an der Verkaufszone bei 34’850 / 35’100 nach unten ab, Käufer bleiben nach den Rücksetzern im Mai und Juni weiterhin vorsichtig an diesem Areal. Doch der Ausbruch nach oben dürfte angesichts des mittelfristig intakten Aufwärtstrends nur eine Frage der Zeit sein – wenn der Markt nun nicht wieder deutlich unter seinen Monatsdurchschnitt (blau) bei 34’300 zurück fällt.

Das mittelfristige Potenzial reicht bis an den Rand des entsprechenden Schwankungsbandes (blaue Fläche) bei 35’800, das obere Limit des linearen Aufwärtstrends (grün) beginnt sogar erst an der 36’600er-Marke und steigt im Zeitverlauf weiter an.

Trading-Idee: Mutige Anleger können weiter Teilpositionen in Bull-Papieren wie der hier vorgestellten Valor 48958674 der UBS (UBSG 13.99 -2.27%) aufstocken.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)