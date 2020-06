Dow Jones: Richtungsentscheid zur Wochenmitte

Der Dow Jones (Dow Jones 26092.72 -0.12%) Industrial Index hat vor knapp einer Woche ein kurzfristiges Verkaufssignal gesendet. Schon kurz darauf könnte es bereits wieder neutralisiert werden. Noch ist es aber nicht so weit.

Mit einem von Analysten als Inselumkehr (Island Reversal) betitelten Warnzeichen schaltete der Dow die Ampel vor wenigen Tagen auf rot. Dabei springt der Markt zuerst auf neue Verlaufshochs, kann diese aber nicht halten und setzt dann mit einer weiteren Notierungslücke zurück nach unten. Was bleibt, ist eine kurzzeitige «Hochpreisinsel». Allerdings stoppte der anschliessende Abverkauf schon an der nächstgelegenen technischen Haltezone um 24’400/24’750, was dem Ganzen etwas die Schärfe nimmt. Erholt sich der Index nun auch noch zurück über 26’800, müsste das Kursmuster generell hinterfragt werden. Es weist zwar eine hohe Trefferquote auf, aber gute Chancen sind nicht gleichbedeutend mit Sicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung.

Die Alternative wäre ein erneuter Anlauf an die mittelfristige Verkaufszone um 27’300/28’200, an der es auch bei einem positiven Verlauf kein allzu schnelles Vorbeikommen geben dürfte. Zumindest aber wäre das Szenario weiterer kurzfristiger Verluste in Richtung 23’800 damit wieder einmal vom Tisch.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)