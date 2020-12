Dow Jones: Richtungsentscheidung kaum verzögerbar

Der konfliktfreie Schwankungsspielraum für den Dow Jones (Dow Jones 30'046.37 +0.16%) Industrial Index ist auf der kurzfristigen Zeitebene so gut wie nicht mehr existent. Doch egal, wohin der Markt aus einer immer schmaler werdenden Spanne ausbricht – der Basistrend stimmt.

Der Dow läuft in einen sich verengenden Keil hinein, dessen Grenzen bei rund 29’900 und 30’350 kaum länger beide unversehrt bleiben können. Auf der Unterseite dürfte auch der nahe gelegene Monatsdurchschnittspreis (blau) noch als weiterer Orientierungspunkt für Käufer dienen, was diese Grenze etwas robuster wirken lässt. Doch auch wenn das Potenzial auf den ersten Blick schrumpft, sind doch beide limitierenden Geraden aufwärts gerichtet – was bereits für sich genommen ein gutes Signal ist. Wichtiger ist ohnehin, wie viel Luft der hier kalkulierbare Schwankungskorridor lässt (grau), der den Index auf der Südseite zusammen mit einer horizontalen Kaufzone um 28’900/29’200 absichert. Nach oben ist darin Platz bis etwa 30’900.

Die Auswertung des mittelfristigen Kursverlaufs zeigt die positive Tendenz seit März, die sich in einem bis 31’300 reichenden Kurskanal (grün) manifestiert. Auch der aus vergangenen Bewegungen berechenbare Schwankungskorridor (blau) dieser Zeitebene gibt ein ähnliches Ziel vor.

Um auf steigende Kurse zu setzen, eignet sich beispielsweise das 4x-Long-Faktorzertifikat der UBS. Es profitiert nicht nur von einer weiteren Aufwärtsbewegung des Dow, sondern verstärkt Kursbewegungen des Index auch noch um das Vierfache. So werden auch schon kleinere Preisänderungen schnell in eine zweistellige Rendite verwandelt.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)