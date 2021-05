Dow Jones: robust in der Extremlage

Der Dow Jones (Dow Jones 34'548.53 +0.93%) Industrial Index ist eigentlich reif für mindestens eine Korrektur in der 10%-Kategorie. Mehr als eine Mini-Seitwärtskonsolidierung war bisher aber nicht zu beobachten.

Der Dow zeigt erste Anzeichen, aus der jüngsten Tradingrange von 33’600 bis 34’250 nach oben auszubrechen zu wollen. Bestätigen sich diese Indizien, befindet sich erst am oberen Rand des mit vergangenen kurzfristigen Schwankungen berechneten Prognosekorridors bei 34’600/34’900 das nächste Kursziel (graue Bänder). Ein Schwächezeichen wäre dagegen ein Rückfall unter den zuletzt mehrfach stabilisierend wirkenden Monatsdurchschnittspreis (blau) um 33’900.

Die Vorhersage am übergeordneten Zeitfenster wird sich dagegen nicht mehr so schnell ändern: Da der Markt am äussersten oberen Randbereich seiner mittel- bis langfristigen Schwankungszonen verläuft, ist eine grössere Gegenbewegung nach Süden nur noch eine Frage der Zeit. Aus diesem Blickwinkel ist die Relation zwischen einem möglichen Ertrag und der damit einhergehenden Gefahr einer neuen Investition auf dem aktuellen Preisniveau immer ungünstiger.

Trading-Idee: Zwar bleiben Papiere wie der Valor 48958674 der UBS eine Option, um von einem möglichen Anstieg des Dow auf der letzten Meile vor einer Zwischenkorrektur zu profitieren. Anleger, die das Faktorzertifikat schon länger halten, sollten aber zumindest einen Teil der inzwischen beträchtlichen Gewinne mitnehmen, immerhin hebelt das Produkt Bewegungen des Dow um den Faktor vier. Dieser Verstärker war in den Vormonaten zwar positiv, würde aber auch auf der Unterseite wirken.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)