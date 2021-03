Dow Jones: Rückzug weist Parallelen auf

Mit den jüngsten Verlusten ist der Dow Jones (Dow Jones 32'420.06 -0.01%) Industrial Index auf ein neues Verlaufstief gefallen. Was zunächst negativ klingt, ist in der Realität wenig beunruhigend. Vielmehr zeigt der Markt ein Verhalten, das häufiger in den vergangenen Wochen zu beobachten war.

Erst im späten Geschäft am Dienstag kamen die Kurse an Wallstreet stärker unter Druck, und der Dow Jones sackte unter die zuvor bewährte Nachkaufzone um 32’500. Damit scheint der weitere Weg vorgezeichnet: Eine Rückkehr an den Monatsdurchschnitt (blaue Linie) um 32’000 und anschließend die Unterseite des Vorhersagekorridors (graue Fläche) bei derzeit 31’650 sind das derzeit wahrscheinlichste Szenario. Eine ähnliche Entwicklung zeigte der Markt auch nach den Übertreibungsphasen zu Jahresbeginn sowie im Februar: Nachdem der Dow jeweils die nördliche Grenze des Schwankungsintervalls testete, folgten Gewinnmitnahmen bis an die untere Seite der Spanne (rote Markierungen). Nur ein zügiger Anstieg über die noch frische Barriere um 32’800 würde das jüngste Schwächesignal aufheben und einen weiteren Gipfelsturm erwarten lassen.

Der bisherige, linear steigende Bewegungskanal des Dax (DAX 14'610.39 -0.35%) (grün) könnte durch ein steileres Exemplar abgelöst worden sein (braun), welches momentan bei etwa 14’900 Punkten endet. Der mittelfristige statistische Schwankungsspielraum (blaue Fläche) reicht sogar schon weitere 250 Punkte darüber hinaus. Auf dieser Zeitebene ist zudem die markante Umkehrzone um 14’150 besser zu sehen, die das vorläufige Maximalkursziel einer Korrektur darstellt. Klammern sich Investoren aber weiter so an ihren Long-Positionen fest, dürfte es vielleicht nicht gebraucht werden.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 48958674 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend Kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ab.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)