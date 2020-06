Dow Jones: Seitwärtstrend ist am wahrscheinlichsten

Der US-Leitindex schwenkt wieder in ruhigeres Fahrwasser ein und dürfte zunächst nur wenige Überraschungen liefern. Auf mehreren Zeitebenen könnten sich nun Tradingranges ausbilden.

Das in der Vorwoche an diese Stelle vielfach kommentierte Island Reversal (rot), eine obere Umkehrformation im kurzfristigen Chart, hat bislang nur zu Verkäufen an die erste potenzielle Stabilisierungszone bei 24’750 geführt. Dieser limitierte Rücksetzer ist tendenziell eher ein positives Zeichen. Eine Entwarnung kann aber erst gegeben werden, wenn der Dow auch wieder nachhaltig über der um 26’400/26’800 ausgebildeten Verkaufszone gehandelt wird. Zwischen dieser Schwelle und der 24’750er-Marke auf der Unterseite bestehen momentan die besten Aussichten auf dieser Zeitebene.

Noch wahrscheinlicher ist ein Handelskorridor innerhalb der mittelfristigen Grenzen zwischen 22’800/23’800 unten und 27’300/28’200 oben. Damit würde der Markt auch in den nächsten Wochen noch in seinem statistisch wahrscheinlichen Schwankungskorridor bleiben (dunkelblaue Bändern). Dieser wurde seit Beginn der Coronakrise zwar ausserordentlich oft verlassen, gilt aber auf lange Sicht in mehr als 90% aller Handelstage und dürfte damit auch künftig wieder einen guten Wegpunkt darstellen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)