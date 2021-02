Dow Jones: Selbst die Pause ist ein Stärkezeichen

Der Dow Jones (Dow Jones 31'952.92 +1.32%) Industrial Index wird momentan schon bei kleinsten Rückschlägen wieder gekauft, was ein positives Signal darstellt. Vor dem Hintergrund intakter steigender Trends und eines statistisch noch nicht ausgeschöpften Potenzials ist die Prognose gut.

Der Dow wird zwar momentan wiederholt mit auffälliger Präzision um 31’650 verkauft, was einen Test der Aufwärtstrendkanal-Obergrenze knapp unter der 32’000er-Marke (grün) verhindert. Allerdings sind auf der Unterseite offenbar gleich viele Käufer um 31’100 / 31’250 aktiv, die ein Ausschlagen in die Gegenrichtung ebenso effizient verhindern. Solange sich eine Konsolidierung des Marktes auf so hohem Niveau abspielt, ist die Vorhersage weiter optimistisch, zumal der Index innerhalb seines Schwankungskorridors (graue Fläche) noch Luft bis weit über 32’300 hätte.

Der langfristige Ausblick ist unverändert: Hier gilt, dass der Aufwärtstrend erst unterhalb von 27’700 / 28’000 durchbrochen wäre (grün). Dieses Szenario ist unwahrscheinlich, da auch der Durchschnittspreis dieser Zeitebene auf gleicher Höhe als potenzieller Stabilisator verläuft (violett). Daran haben sich in den jüngsten Korrekturen stets zahlreiche Käufer orientiert, was den Index stets einen Boden bilden liess – eine Entwicklung, die sich im aktuellen Umfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen dürfte.

Nach wie vor können Anleger beispielsweise mit Zertifikaten wie dem Valor 48958674 der UBS von einer Aufwärtsbewegung profitieren. Das Papier verstärkt Schwankungen des Dow um das Vierfache und ist dank der jüngsten Konsolidierung zeitweise wieder günstiger erhältlich.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)