Dow Jones: stabil, aber schwunglos

Der Dow Jones Industrial Index findet zu den Tiefpreisen der Vormonate immer wieder Käufer, doch dies allein genügt leider nicht für den dringend notwendigen kurzfristigen Trendwechsel.

Der US-Leitindex bildet schon die zweite Woche in Folge einen Zwischenboden am Langfrist-Durchschnittspreis (violett) bei aktuell rund 33’300 / 33’700 aus. An diesem bei Nachkäufern in Aufwärtstrends populären Mittelwert stabilisierte sich der Markt schon häufig. Umso negativer wäre ein Ausbruch nach unten zu werten.

Leider zeigte sich in den zurückliegenden Jahren insbesondere nach Phasen mit einem hohen durchschnittlichen Anstiegstempo, dass Konsolidierungen nicht nach einer Rückkehr des Index zur Mitte haltmachten (violette Pfeilmarkierungen). Projiziert man vergangene Entwicklungen auf die aktuelle Situation, ist eine Korrektur zurück an die 30’000er-Marke nicht auszuschliessen – ohne dass der Aufwärtstrend auf der übergeordneten Zeitebene enden würde.

Trading-Idee: Anleger können mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen wie beispielsweise den Valor 48958674 der UBS vorerst weiter halten. Wer noch gar keine Gewinne mitgenommen hat, sollte dies allerdings partiell nachholen oder zumindest einen Stopp unterhalb der 32’900er-Marke platzieren. Um sich darüber hinaus gegen Verluste abzusichern, sind auch Bear-Scheine wie der Valor 112514464 eine Option. Sie verwandeln ein Minus des Dow in ein Plus und verstärken es auch noch um den Faktor vier.