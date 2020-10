Dow Jones: Stabilisierung in der letzten Minute

Der Dow dreht an einer der letzten technischen Haltelinien der kurzfristigen Zeitebene wieder nach oben. Wie lange dieser Umschwung anhält, ist aber aus heutiger Sicht noch kaum abzuschätzen.

Am Monatsdurchschnittspreis (blau) fanden sich offenbar wieder genug Käufer, um den Dow Jones (Dow Jones 28335.57 -0.1%) Industrial Index zu stabilisieren. Die Nachfrage an der vorgelagerten Zone um 28’200 / 28’350 genügte dafür nicht mehr, was ein erstes kleineres Schwächesignal darstellt. Ein Rückfall unter das Monatsmittel bei aktuell rund 28’100 ist nach einer Pause nach wie vor eine Option, dann können aber die Aufwärtstrendlinie und die horizontale Hürde bei 27’100 / 27’500 den Markt wieder auffangen.

Auch im weiter zurück reichenden Chart ist der Dow gut abgesichert, wie die beiden Bodenbildungen am Langfrist-Durchschnittspreis (violett) oberhalb der 26’000er-Marke zeigen. Eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Schwellenwert und den alten Rekorden um 29’400 / 29’600 ist daher aktuell noch wahrscheinlicher als ein scharfer Einbruch.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)