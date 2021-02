Dow Jones: Steile Erholung spricht für sich

Der Dow Jones (Dow Jones 30'768.49 +0.26%) Industrial Index hat die Serie fallender Hochpunkte seit der zweiten Januarhälfte zwar noch nicht unterbrochen, aber die Anzeichen auf eine längere Bodenbildung häufen sich.

Ende der vergangenen Woche trübte sich die markttechnische Sicht auf den Dow zunächst ein, denn der Index fiel deutlich unter seinen Monatsdurchschnittspreis (blau). Doch diese Abwärtswelle holte er genauso schnell wieder auf, was die anhaltende Nachfrage schon bei kleineren Korrekturen zeigt. Wenn eine Gegenbewegung zurück nach oben nicht länger dauert, als der vorausgegangene Abverkauf, so endet dieser mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bald.

Zudem erfolgte der neueste Richtungswechsel nach Norden nicht zufällig, sondern relativ genau an einer bereits bewährten kurzfristigen Kaufzone um 29’800. Nun stagniert der Index zwar temporär an seinem Monatsmittelwert um 30’800, dürfte aber selbst in einem nur moderat optimistischen Szenario schon bald wieder an den Aufwärtstrendkanal-Mittellinien (grün punktiert) im Bereich der 31’000er-Marke kratzen. Selbst eine Tradingrange mit Deckel an der jüngsten Barriere im Kursbild bei 31’250 dürfte kaum zu viel versprochen sein.

Für ein gewisses Grundvertrauen sorgt auch der mittelfristig intakte Aufwärtstrend (grün), aus dem sich ein Kursziel bei 32’400 für diese Zeitebene ableiten lässt. Auch der hier kalkulierbare Schwankungskorridor (blaue Fläche) lässt Spielraum bis knapp unter diese Orientierungsmarke.

Trading-Idee: Geduldige Investoren sehen die Konsolidierung als Gelegenheit zum verbilligten Einsteigen oder Nachkaufen von Long-Positionen. Papiere wie beispielsweise die Valor 48958674 der UBS sind dazu geeignet, dieses Zertifikat hebelt Kursbewegungen des Dow um das Vierfache.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)