Dow Jones: stressfreier Wochenausklang

Der US-Leitindex wird an seinen bereits bewährten mittelfristigen Orientierungslinien erneut so stark nachgefragt, dass eine stärkere Korrektur wieder vom Tisch ist. Die nächsten Kursziele auf der Oberseite sind nun im Fokus.

Der Dow hat sich nach einem kurzen Ausflug an die stärkere mehrmonatige Bodenbildungszone im Bereich der 34’000er-Marke wieder so weit erholt, dass nur noch ein in den Vorwochen etablierte Wendebereich bei 35’600 / 35’900 ihn kurz stoppen konnte. Wird auch diese Hürde überwunden, was sich bereits abzeichnet, ist das obere kurzfristige Schwankungsband (rot) bei 36’400 das nächste Kursziel — und bleibt es, solange der Markt nicht erneut unter die ersten kleineren Kaufbereiche bei 35’600 und 35’200 Punkten zurück fällt.

Auch ein auf der übergeordneten Zeitebene bis 36’800 reichender, oberer Schwankungsband-Rand (blau) ist für die nächsten Wochen kein unrealistischer Wegpunkt mehr. Angesichts der verlässlichen Nachfrage bei 33’500 / 34’000 scheint der Index auch aus der Vogelperspektive für einen weiteren Anstieg gut nach unten abgesichert zu sein.

Trading-Idee: Mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen bleiben weiter haltenswert. Wer neu einsteigen oder aufstocken will, kann sich beispielsweise den Valor 48958674 der UBS ansehen. Das Papier hebelt Kursgewinne des Dow um den Faktor vier.

Schutz vor erneuten Schwächeanfällen bieten dagegen Zertifikate wie der Valor 112514464, die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln und ebenfalls um das Vierfache verstärken.