Dow Jones: Tradingrange als worst case?

Der Dow Jones (Dow Jones 30'687.48 +1.57%) Industrial Index ist an einem bereits etablierten Wendebereich wieder nach oben umgeschwenkt. Dies könnte den Tiefpunkt der kurzfristigen Konsolidierung markieren, doch eine Bestätigung steht noch aus.

Der Dow hat an der bewährten waagerechten Bodenbildungszone bei 29’800 wieder nach Norden gedreht. Bleibt die Nachfrage auf diesem Niveau weiter bestehen, ist eine Seitwärtsbewegung mit Obergrenze um die jüngsten Hochs bei der 31’250er-Marke zunächst am Wahrscheinlichsten. Doch aktuell bewegt sich der Index noch in einem kleinen Abwärtstrendkanal (rot), der erst oberhalb von 30’800 überwunden wäre. Dort bildet der Monatsdurchschnittspreis (blau) derzeit aber einen weiteren beliebten Orientierungspunkt für Verkäufe. Es bleibt somit abzuwarten, ob diese Hürden den Index länger aufhalten können.

Angesichts des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends (grün) müssen Anleger sich nur wenig Sorgen machen, schon der erste mittelfristige Kaufbereich um 28’200 / 29’250 dürfte jede Korrekturwelle auslaufen lassen – wenn er überhaupt erreicht wird.

Trading-Idee: Geduldige Investoren sehen die Konsolidierung als Gelegenheit zum verbilligten Einsteigen oder Nachkaufen von Long-Positionen. Papiere wie beispielsweise die Valor 48958674 der UBS sind dazu geeignet, dieses Zertifikat hebelt Kursbewegungen des Dow um das Vierfache.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

