Dow Jones: Vergesslichkeit ist gefährlich

Der US-Leitindex könnte demnächst wieder etwas länger konsolidieren, denn er ist zuletzt so schnell gestiegen, wie nur selten in den vergangenen Jahrzehnten. Dies sollten Anleger in Erinnerung behalten, auch wenn die Gefahr vorerst überschaubar bleibt.

Der letzte grosse Verfallstag dieses Jahres an den Terminbörsen am heutigen Freitag könnte einen kurzfristigen Wendepunkt im Chart markieren, so wie schon die drei sogenannten Hexensabbate davor in 2021 — und zahlreiche weitere dieser Ereignisse in den Vorjahren. Es ist allerdings gut möglich, dass nach der jüngsten Häufung von Richtungswechseln nach dem neuesten Termin nichts passiert, denn bei Weitem nicht jedes Verfallsereignis führt zum Richtungswechsel. Anleger sollten aber zumindest die Möglichkeit einer Atempause in Richtung 34’700 / 34’800 an das untere Ende des kurzfristigen Schwankungsbandes ins Auge fassen.

Solange der Markt oberhalb von der vielfach bewährten Stabilisierungszone auf der übergeordneten Zeitebene bei 33’500 / 34’000 Punkten bleibt, besteht jedoch wenig Anlass zur Sorge. Die nächsten Kursziele liegen in diesem Fall bei 36’700 / 36’800 am oberen Rand der kurz- und mittelfristigen Schwankungsbänder (rot, blau). Zur Vorsicht mahnt auf längere Sicht aber das hohe Durchschnittstempo, dass der Dow Jones Industrial Index erfahrungsgemäss nicht endlos durchhalten kann. Vergleichbare Extremereignisse in den vergangenen Jahrzehnten führten in der Regel zu einer wenigstens temporären Korrektur über mehrere Monate — dies sollten Anleger sich in Erinnerung rufen.

Trading-Idee: Mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen bleiben weiter haltenswert. Wer neu einsteigen oder aufstocken will, kann sich beispielsweise den Valor 48958674 der UBS ansehen. Das Papier hebelt Kursgewinne des Dow um den Faktor vier.

Schutz vor erneuten Schwächeanfällen bieten dagegen Zertifikate wie der Valor 112514464, die ein Minus des Dow in ein Plus verwandeln und ebenfalls um das Vierfache verstärken.