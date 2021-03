Dow Jones: Vorsicht im späten Handel

Unter dem Strich ist zur Wochenmitte beim Dow Jones (Dow Jones 32'611.72 +0.59%) Industrial Index nicht viel passiert. Seit einigen Tagen läuft eine Konsolidierung, mit der die vorherige Überhitzung abgebaut wird. Eine Besonderheit sollten Anleger aber beachten.

Infobox öffnen

In der vergangenen Woche lieferte ein sogenannter Shooting Star ein erstes Signal für eine bevorstehende Schwächephase beim Dow. Seitdem hat der Index um knapp 2% eingebüsst, die Gewinnmitnahmen fallen somit sehr überschaubar aus. Im gestrigen Handel folgte erneut ein solches Verkaufsmuster: Im frühen Geschäft kletterten die Kurse bis an die erste Hürde um 32’800, bis zur Schlussglocke wurden die Gewinne aber vollständig kassiert. Die im Tageschart sichtbare Kerze zeigt dies deutlich.

Bereits seit Jahresbeginn wird häufig zum Handelsende hin verkauft. Berechnet man einen Index, der nur die Kursentwicklung in der letzten Handelsstunde umfasst, zeigt der Trend deutlich abwärts und liegt auf einem neuen Verlaufstief. Meist nutzen institutionelle Investoren einen freundlichen Auftakt und realisieren Profite. Dies muss nicht zwingend eine grössere Korrektur nach sich ziehen, sollte aber als Schwächesignal beachtet werden.

Infobox öffnen

Vor diesem Hintergrund ist auch die jüngste Entwicklung einzuordnen. Der Dow baut seine Überhitzung durch eine leicht abwärts gerichtete Konsolidierung ab. Mit dem gestrigen Tagesschluss wurde die schwache Stabilisierungszone um 32’500 erneut unterschritten. Damit besteht kurzfristiges Abwärtspotenzial bis mindestens an den Monatsmittelwert (blaue Linie) bei rund 32’000. Relevanter ist die markante Wendezone um 31’650. Im Dunstkreis des Ausbruchsniveaus verläuft auch die südliche Begrenzung des Vorhersagekorridors (graues Band). Im Gegenzug steigen die Chancen auf der Oberseite, wobei der Index zuletzt bei 32’800 gedeckelt war.

Trading-Idee: Zertifikate wie WKN KE27TV sind geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow beispielsweise derzeit um das Elffache. Neueinsteiger verfolgen den Markt nun engmaschig und können sich an schwachen Tagen günstiger in den Aufwärtstrend einkaufen. Spekulationen mit Short-Papieren wie WKN HR51T2 sind hingegen riskant und sollten, wenn überhaupt, nur sehr kurzzeitig gehalten werden.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 48958674 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend Kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ab.

Weitere Informationen finden Sie hier.»

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)