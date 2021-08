Dow Jones: Warten auf neue Käufer

Der Aufwärtstrend des Dow Jones (Dow Jones 35'405.50 +0.11%) Industrial Index stagniert leicht, doch solange sich der Markt über seinem neuesten Zwischentief hält, ist die Prognose unverändert.

Die rückläufigen Tagesumsätze (grün) beim Dow verhindern aktuell einen weiteren Anstieg, doch nach einer mehr oder weniger ausgeprägten Seitwärtskonsolidierung ging es in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach nach vergleichbaren Pausen wieder aufwärts. Erst ein Rückfall unter die Tiefpunkte an der 34’700er-Marke würde die Prognose eintrüben, und der aktuell bestehende, linear steigende Aufwärtstrend wäre sogar erst unterhalb von 34’400 Punkten in Gefahr. Solange es nicht soweit kommt, bleibt seine Obergrenze um 35’800 zusammen mit dem oberen kurzfristigen Schwankungsband (grau) das nächste Ziel.

Kleinere Hürden auf dem Weg nach oben bilden Umsatzhäufungen der Vortage bei 35’530 / 35’630, auf dem Weg nach unten ist bei etwa 35’120 die erste Volumenspitze ersichtlich. Solange die Preisdynamik so gering bleibt, könnten diese Grenzen das Tagesgeschäft mit bestimmen.