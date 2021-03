Dow Jones: Weichenstellung zum Wochenschluss?

Nach wie vor befindet sich der Dow Jones (Dow Jones 33'072.88 +1.39%) Industrial Index auf der kurzfristigen Zeitachse in einer Atempause. Die dynamische Erholung im gestrigen Handelsverlauf könnte sich aber als Sprungbrett für eine bevorstehende neue Aufwärtswelle erweisen.

Wie von uns erwartet sackte der Dow im gestrigen Verlauf zunächst bis an den Monatsdurchschnitt (blaue Linie) bei 32’000. Der Rücksetzer an den Mittelwert lockte zahlreiche Käufer an, selbst kleinste Korrekturen werden somit weiterhin als Kaufgelegenheit wahrgenommen. Anders als in der jüngeren Vergangenheit drehte der Markt im späten Geschäft sogar in den grünen Bereich und schloss auf Tageshoch. Damit steigen unter dem Strich die Chancen für eine Erholung.

Noch aber kann nicht vollständige Entwarnung gegeben werden. Wird der Dow zum Wochenschluss wieder über der Barriere bei 32’800 gekauft, rücken in der nächsten Wochen frische Bestmarken in Reichweite. Anleger sollten sich für den Erfolgsfall das Monatshoch um 33’200 vormerken. Bleibt der Sprung über den bisherigen Bremsbereich aus, könnte sich das Konsolidierungsmuster aus dem Januar und Februar (rote Markierungen) als Blaupause erweisen und ein Rücklauf an die alte Ausbruchszone um 31’650 müsste eingeplant werden.

Unverändert erfreulich fällt das Luftbild aus. Ein steilerer Aufwärtskanal (hellgrün) gibt das Tempo vor und lässt Spielraum bis rund 33’600. Auf diesem Preisniveau verläuft auch die nördliche Grenze des Konfidenzintervalls (blaues Band). Alle relevanten chart- und markttechnischen Faktoren zeigen aufwärts und lassen mittelfristig weiter anziehende Notierungen erwarten. Mit dem jüngsten Rücksetzer hat sich zudem das Chance-Risiko-Verhältnis für Neueinsteiger verbessert, was zusätzliche Käufer anlocken dürfte.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 48958674 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend Kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ab.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)