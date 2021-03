Dow Jones: Weiter im grünen Bereich

Vor dem Hintergrund der vorherigen Rally fallen die Gewinnmitnahmen beim Dow Jones (Dow Jones 32'423.15 -0.94%) Industrial Index bisher gering aus. Dies ist ebenfalls als Zeichen der Stärke zu sehen. Selbst bei größeren Verlusten bleiben die Aussicht positiv.

Infobox öffnen

Unter der Lupe des Stundencharts betrachtet zeigt der Dow weiterhin ein normales Verhalten. Die scharfe Aufwärtswelle in der ersten März-Hälfte von rund 9% wurde bisher kaum korrigiert. Wer investiert ist rechnet mit weiter steigenden Kursen und bleibt im Markt. Zugleich nutzen Anleger nach wie vor kleinste Rücksetzer zum Kauf. So kristallisierte sich zuletzt um 32’500 eine Nachkaufregion heraus, die auch im heutigen Verlauf unter Beobachtung bleibt. Fällt der Index stärker zurück, dürften die Bären versuchen, den Dow bis in den Bereich der steigende 21-Tage-Linie (blau) bei 32’000 zu drücken. Richtung Norden begrenzt eine zuletzt bestätigte Aufwärtstrendlinie (grün) um 33’200 die Avancen der Optimisten. Wir rechnen kurzfristig nicht mit stärkeren Schwankungen und erwarten zunächst eine Fortsetzung der engen Konsolidierung.

Infobox öffnen

Erweitert man den Untersuchungszeitraum, überzeugt der unverändert aufwärts weisende Kurskanal. Aktuell testet der Dow die obere Grenze einer alten Range (dunkelgrün), die den Bereich um 32’500 verstärkt. Auch aus dem Blickwinkel der Markttechnik wäre eine anhaltende Atempause zu begrüßen. Während die Kurse seitwärts laufen, zieht der 200-Tage-Mittelwert (violett) weiter an. Allmählich sinkt so der Abstand zum langfristigen Durchschnitt und eröffnet neues Potenzial.

Trading-Idee: Unverändert sind Zertifikate wie der Valor 48958674 der UBS geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des Index teilzuhaben. Dieses Papier verstärkt Schwankungen des Dow zugleich um den Faktor vier. Halten bedeutet aber nicht zwingend kaufen: Für frische Positionen warten Anleger idealerweise ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ab.

Weitere Informationen finden Sie hier.»

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. Infobox öffnen

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)