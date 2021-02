Dow Jones: weitere positive Signale

Der Dow knüpft in der neuen Handelswoche an seine jüngsten Erfolge an – doch wie lange kann eine Serie neuer Hochpunkte noch anhalten? Aus markttechnischer Sicht lässt sich die Antwort zumindest einigermassen zuverlässig schätzen.

Der Dow bricht zum Wochenauftakt über die zuletzt massgebliche horizontale Verkaufszone um 31’200/31’250 nach oben aus, was für eine Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends bis an sein Limit bei aktuell rund 31’600 spricht (grün). Spätestens dann hätte der Index auch den statistischen Schwankungskorridor dieser Zeitebene nach oben ausgereizt (grau).

Aus der Vogelperspektive zeigt sich erst bei rund 32’600 eine Orientierungslinie (grün), der Schwankungskanal dieser Zeitebene (blau) erreicht sein nördliches Limit etwa 300 Punkte tiefer. Damit dürften die vorläufigen Grenzen einer Aufwärtsbewegung abgesteckt sein.

Trading-Idee: Geduldige Investoren sehen die Konsolidierung als Gelegenheit zum verbilligten Einsteigen oder Nachkaufen von Long-Positionen. Papiere wie beispielsweise der Valor 48958674 der UBS sind dazu geeignet, dieses Zertifikat hebelt Kursbewegungen des Dow um das Vierfache.

