Dow Jones: Welcher Trend setzt sich durch?

Nach einer kurzfristigen Korrektur könnte auch die Tendenz auf der nächsthöheren Zeitebene kippen. Noch existieren dafür aber zu wenige Anzeichen. Die nächsten Tage dürften Aufschluss über die Richtungsentscheidung des Marktes geben.

Mit einem sogenannten Island Reversal (rot) an dem längerfristigen horizontalen Widerstandsbereich bei 27’300 / 28’200 drehte der Dow vor einer Woche nach unten. Diese inselartige Umkehrformation entsteht häufiger als Erschöpfungssymbol einer Rally, aber die erwarteten Anschlussverkäufe sind vorerst ausgeblieben. Allerdings kann sich der Dow aktuell nur noch an den unteren Randbereich des Kursmusters um 26’800 erholen, ganz ignoriert wird es also nicht.

Die frühe, zumindest temporäre Bodenbildung innerhalb der laufende Konsolidierung schon am ersten potenziellen Haltebereich um 24’400 / 24’750 schwächt das Verkaufssignal aber ab. Ein erneuter Panik-Crash zeichnet sich somit nicht ab, weitere Gewinnmitnahmen bis 23’800 bleiben aber eine realistische Option falls die technische Unterstützungszone an der 24’400er-Marke nicht hält. Entwarnung könnte dagegen gegeben werden, wenn der Markt sich auch über 26’800 hinaus wieder erholt. Dann dürfte sich der bis April zurück verfolgbare Aufwärtstrendkanal weiter fortsetzen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)