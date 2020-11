Dow Jones: Wer will jetzt noch kaufen?

Der Ausbruch des Dow Jones (Dow Jones 29'479.81 +1.37%) Industrial Index auf ein neues Allzeithoch ist in der Regel ein positives Zeichen – insbesondere nach einer längeren Seitwärtsbewegung. Doch nicht immer geht es danach sofort weiter nach oben.

Die schnelle Erholung des Dow erinnert an eine ähnliche Entwicklung vor rund zehn Jahren (orange), auch damals zeigte der Markt einen V-förmigen Verlauf mit steilem Einbruch und anschliessender Gegenbewegung. Damals ging es nach diesem «V» gleich weiter aufwärts, allerdings hatte der Index auch noch einiges an Verlusten aufzuholen, die in der vorausgegangenen Finanzkrise angefallen waren.

Diesmal bewegen sich die Kurse bereits auf einem Rekordhoch, was eher mit dem Sommer 2016 vergleichbar ist – als nach einer langen Tradingrange ein Ausbruch nach Norden nicht sofort zur nächsten Rally führte. Welches dieser Szenarien sich durchsetzt bleibt abzuwarten, langfristig betrachtet sind sie jedoch beide positiv und lassen Kursziele bis 34’000 / 36’000 Punkten realistisch erscheinen. Diese Zielmarken würden auch innerhalb der seit 2009 bestehenden Aufwärtstrendlinien liegen, die ebenfalls vielen Marktteilnehmern als Orientierung für einen Anstieg dienen dürften.

Kurzfristig sind angesichts des überhitzten Marktes Gewinnmitnahmen in Richtung 27’300 erneut wahrscheinlicher geworden, doch im Idealfall haben die Kurse auch auf der untergeordneten Zeitebene bald wieder Luft – dann bis etwa 30’600 an die Trendkanal-Obergrenze dieser Zeitebene (grün).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)