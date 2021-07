Dow Jones: Wird er wieder abgestossen?

Der Dow Jones (Dow Jones 34'906.45 -0.26%) Industrial Index hat ein weiteres Mal den oberen Rand seiner mehrmonatigen Handelsspanne erreicht. Diesmal scheint das Marktverhalten allerdings anders auszufallen, als bei vergangenen Kontakten.

Bislang kauert der Index zwar noch unterhalb seines Rekordhochs knapp unter der 35’100er-Marke, doch der Sprung über diese Barriere ist zuletzt wieder deutlich wahrscheinlicher geworden als eine erneute Abstoßungsreaktion. Während die bei vergangenen Kontakten oft schon der Tagesschlusskurs wieder deutlich tiefer lag, als das Intraday-Hoch (rote Pfeile), behauptet sich der Dow inzwischen ganztägig auf dem erhöhten Terrain. Solange keine frischen Warnsignale aufkommen, beispielsweise ein Rückfall unter die ersten Umsatzhäufungen bei 34’550 bis 34’770, bleibt die Prognose also vorsichtig optimistisch.

Mit einem neuen Hoch auf Wochenschlusskurs-Basis bestätige der Dow am vergangenen Freitag, dass der mittelfristige Aufwärtstrend intakt ist. Dazu passt auch das positive Kursmuster (grüne Box (BOX 24.28 -1.78%)), dass der Markt inzwischen zum dritten Mal zeigt. Der Spielraum reicht nun bis 36’300 / 36’800 an die Nordgrenze des Schwankungsbandes auf dieser Zeitebene (blau) und an die knapp darüber verlaufende Aufwärtstrendgerade.

Trading-Idee: Mutige Anleger können weiter Teilpositionen in Bull-Papieren wie der hier vorgestellten Valor 48958674 der UBS (UBSG 13.77 -0.07%) aufstocken.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading. Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv. Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)