Dow Jones: wirklich reif für neue Hochs?

Der Dow Jones (Dow Jones 27572.44 1.7%) Industrial Index hat in Rekordzeit alle Kursziele erreicht, die sich aus vergangenen Kursentwicklungen ableiten liessen. Das ist sehr positiv zu werten, doch auf Überhitzungen des Marktes folgte fast immer die gleiche Reaktion – die Frage ist nur, wann.

Der Dow ist zum Ausklang der Vorwoche zurück über seinen langfristigen Durchschnittspreis (violett) gestiegen, wenn auch nur minimal – das ist aus technischer Sicht ein bedeutendes Stärkezeichen. In den vergangenen beiden grossen Crashs dieses Jahrzehnts hielt sich die Nachfrage dauerhaft erst beim zweiten oder dritten Anlauf auf diesen Mittelwert (grün), daher ist weiter Vorsicht angebracht.

Zwar muss sich die Geschichte nicht zwingend wiederholen, in seinem stark überkauften Zustand ist der Index jedoch anfälliger für Korrekturen. Selbst wenn es aber zu einem Rücksetzer kommt, so ist das Ausmass der bisherigen Erholung bereits ein klarer Indikator für die Kaufkraft im Markt. Neue Tiefs noch in diesem Jahr sind selbst bei einer zweiten Coronainfektionswelle oder weiter lahmender Konjunktur dadurch weniger wahrscheinlich geworden, denn dafür fliesst derzeit einfach zu viel Geld in Aktien. Genauso wenig liessen sich aber neue Höchststände im momentanen Umfeld rechtfertigen. Eine schwankungsintensive Seitwärtsbewegung ist vorerst somit das aussichtsreichste Szenario.

Kommt es tatsächlich zu einer grösseren Tradingrange, müsste der Dow bald wieder nach unten ausschlagen. Allerdings sind im Kurzfristchart dafür noch keine Anzeichen erkennbar. Nur die Überhitzung des Index limitiert das Anstiegspotenzial auf dieser Zeitebene leicht. Frühestens ein Rücksetzer unter die erste Haltezone um 25’700/26’000 könnte eine beginnende Verlangsamung ankündigen.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

