Dow Jones: Wohin führt der Ausbruch?

Der Dow Jones (Dow Jones 33'973.24 -1.21%) Industrial Index hat insbesondere auf der Unterseite eine klare Grenze ausgebildet, doch auch im Norden zeichnen sich verstärkt Wendepunkte auf immer den gleichen Preisniveaus ab.

Der Dow pendelt auf der untergeordneten Zeitebene weiter richtungslos hin und her. Im Süden scheinen sich dabei die Tiefpunkte zwischen 33’300 und etwa 33’500 / 33’700 weiter als Stabilisator zu bewähren, was vor einigen Tagen wieder eindrucksvoll bewiesen wurde. Doch auch auf der Oberseite zeigte sich diese Woche bei 35’100 / 35’200, dass Verkäufer an ihren gewohnten Preisen festhalten möchten.

Aktuell befindet sich der Markt zwar leicht oberhalb der Mitte dieser Handelsspanne, da er sich zuletzt schon früh an einer Umsatzhäufung der Vorwoche um 34’250 wieder Stabilisieren konnte. Ein erneuter Test dieser Zone, sowie auch der nächstfolgenden kleinen Volumenspitze bei rund 33’950 muss allerdings weiter mit einkalkuliert werden.

Trading-Idee: Anleger können mittelfristig ausgerichtete Long-Teilpositionen wie beispielsweise die Valor 48958674 der UBS vorerst weiter halten. Wer noch gar keine Gewinne mitgenommen hat, sollte dies allerdings partiell nachholen oder zumindest einen Stopp unterhalb der 32’900er-Marke platzieren. Um sich darüber hinaus gegen Verluste abzusichern, sind auch Bear-Scheine wie die Valor 112514464 eine Option. Diese verwandeln ein Minus des Dow in ein Plus und verstärken es auch noch um den Faktor vier.