Dow Jones: Zeitweise Rückkehr zur Normalität

Der Dow Jones (Dow Jones 23664.64 -0.91%) Industrial Index schwankt mittlerweile nur noch so moderat um seinen Trend, wie vor der Corona-Krise. Doch Erfahrungen mit vergangenen Crashs zeigen, dass die Anspannung nach einem Panikverkauf schnell wieder eskalieren kann.

Der erneute Schwächeanfall von Ende April stoppte vorläufig am kurzfristigen Durchschnitts-Preisband des Marktes (orange), das momentan um 23’300 mit dem südlichen Rand des Dow-Bewegungskorridors auf dieser Zeitebene zusammen fällt (graue Fläche). Dass der jüngste Einbruch hier anhält, ist keine Selbstverständlichkeit. Bis vor Kurzem verliessen Auf- und Abwärtswellen den Normbereich (dunkelgraue Bänder) noch regelmäßig. In diesen Phasen ist der Index besonders schwer einzuschätzen und jede Investition hochriskant.

Im mittelfristigen Zeitfenster ist der Dow auch erst seit Kurzem wieder in seinen statistischen Kernkorridor (dunkelblau) zurückgekehrt. Nicht nur dessen Obergrenze könnte jetzt wieder als Kursbremse wirken, auch die markante horizontale Wendezone der Vormonate um 25’000/25’200 dürfte einen Orientierungspunkt für Gewinnmitnahmen darstellen. Dies macht eine Wette auf einen weiteren Anstieg bis 26’000/26’500 an das Maximalziel, das langfristige Durchschnitts-Preisband des Dow (violett), sehr riskant. Auf lange Sicht ist eine Rückkehr in Richtung 22’500 noch das wahrscheinlichere Szenario.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)