Dow Jones: Nach der Konsolidierung ist der Weg frei

Der Dow bewegt sich auf hohem Niveau seitwärts. Damit kühlt sich der zuvor überhitzte Markt ab, was weitere Gewinne wieder wahrscheinlicher macht. Gegen stärkere Verluste spricht, dass zuletzt schon kleinere Rückschläge zu verstärkter Nachfrage führten.

Der Dow Jones (Dow Jones 29'483.23 +0.15%) Industrial Index notiert am nördlichen Rand seiner mittel- und langfristigen Schwankungskorridore (blau/braun) und hat damit nur ein geringes Restpotenzial nach oben. Marktteilnehmer realisieren die bis dato aufgelaufenen Profite trotzdem nur in geringem Umfang, was ein Zeichen technischer Stärke ist. Mehr als ein Anstieg bis 30’900 an den oberen Rand des aktuellen Aufwärtstrendkanals (grün) dürfte dem Dow dennoch schwerfallen. Da sich alle limitierenden Chartmarken aber im Laufe der Zeit weiter nach oben verschieben, dürfte mit etwas Geduld wieder frischer Spielraum entstehen. Daher bleibt die Prognose positiv, solange der Index nicht mit einem Einbruch unter die 26’000er-Marke den Aufwärtstrend verlässt und ein gegenteiliges Signal sendet.

Der langfristige Ausblick ist unverändert: Die Chancen auf steigende Notierungen sind nach der schnellen, V-förmigen Erholung der Vorwochen klar gestiegen. Der Vergleich mit vergangenen V-Formationen zeigt, dass ein darauf folgendes Kursplus in den nächsten Monaten vergleichsweise oft vorkommt (grün).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

