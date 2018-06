Draghi kündigt behutsames Vorgehen bei Zinserhöhungen an

(Reuters) EZB-Präsident Mario Draghi hat ein behutsames Vorgehen bei einer künftigen Zinsanhebung angekündigt. «Wir werden geduldig bleiben, was die Bestimmung des Timings unserer ersten Zinserhöhung betrifft und wir werden danach schrittweise vorgehen bei der Anpassung der Geldpolitik», sagte der Italiener am Dienstag auf einer Notenbank-Konferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Am Geldmarkt würden diese Erwartungen weitgehend widergespiegelt. Derzeit wird dort mit einer ersten Anhebung des Einlagensatzes im September 2019 gerechnet. Dieser liegt aktuell bei minus 0,4%. Banken müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der Notenbank über Nacht Geld parken.

Die Euro-Wächter stellten am Donnerstag auf ihrer auswärtigen Ratssitzung in Riga in Aussicht, ihre Schlüsselzinsen noch mindestens bis Sommer 2019 auf dem aktuell niedrigen Niveau zu belassen. Zudem sollen die großangelegten Anleihenkäufe zum Jahresende 2018 eingestellt werden. Dann werden die vor allem in Deutschland umstrittenen Transaktionen ein Volumen von 2,6 Bio. € erreicht haben.

«Unsere jüngste einstimmige Entscheidung stellt sicher, dass die notwendige geldpolitische Hilfe bestehen bleibt», sagte Draghi. Nach dem Ende der Anleihenkäufe würden die Entwicklung der Schlüsselzinsen und der Zinsausblick die Hauptinstrumente zur Ausrichtung der Geldpolitik sein. Die Notenbank sei bereit alle ihre Mittel anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation auch weiter auf die Zielmarke von knapp zwei Prozent zusteuere, die sie als Idealwert für die Wirtschaft ansieht. Im Mai lag die Inflationsrate bei 1,9%. Für das Jahr 2020 erwarten die Notenbank-Volkswirte eine Teuerung von 1,7%.

«Entscheidend ist, dass die Inflationserwartungen gut verankert bleiben», sagte Draghi. «Hier sehen wir einige positive Zeichen.» Der EZB-Präsident verwies dabei auf die jüngsten längerfristigen Prognosen von professionellen Beobachtern der EZB-Geldpolitik. Diese sehen für das Jahr 2022 eine Inflation von 1,9% vor. Es gebe zunehmende Anzeichen, dass das breite Wirtschaftswachstum allmählich eine positive Preisdynamik erzeuge, sagte Draghi.

Den Ausblick gefährden kann nach Einschätzung des EZB-Präsidenten eine Zunahme von Protektionismus im Welthandel, ein durch Spannungen im Nahen Osten ausgelöster Ölpreisanstieg und anhaltende Schwankungen an den Finanzmärkten. «Wir werden diese Entwicklungen weiterhin genau beobachten.» Der Handelskonflikt der USA mit China hatte sich zuletzt weiter verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angekündigt, neue Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Mrd. $ zu verhängen, sollte die Regierung in Peking Vergeltungszölle für frühere US-Importauflagen umsetzen.