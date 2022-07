Draghis Rücktritt und die Folgen

Selbst Super-Mario hat keine Chance, wenn er sich auf den zähesten aller Gegner einlässt: Italiens politische Parteien. Der ehemalige EZB-Chef, der mit einem eisernen Statement im Sommer 2012 die Weltfinanzmärkte zähmte und die Eurokrise beendete, ist am Donnerstag als Premierminister einer römischen Palastintrige zum Opfer gefallen.

Schuld ist die ehemalige Protestpartei Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), die nach einem Sensationssieg 2018 als stärkste Partei ins Parlament einzog, kurz den Regierungschef stellte und seit zwei Jahren langsam implodiert. Die Zustimmungswerte sind katastrophal, die Partei hat sich zuletzt gespalten. Hinterbänkler des übrig gebliebenen Rumpfs revoltierten diese Woche gegen die Partner in der Regierung und den eigenen Parteichef. Sie stimmten nicht für ein Konjunkturpaket.

In der Abgeordnetenkammer ging das noch gut, im Senat nicht, denn dort war das Votum an die Vertrauensfrage geknüpft. M5S verliess den Saal und entzog damit der Regierung das Vertrauen. Verfassungsrechtler verweisen darauf, dass Letzteres nicht stimmt, denn auch ohne den M5S-Rumpf verfügt die Regierung über eine Mehrheit. Aber Draghi hatte zuvor keinen Zweifel daran gelassen: Wenn nicht alle Koalitionspartner zustimmen, sei für ihn die Grundlage dieser Exekutive verloren gegangen und steige er aus.

Entscheidung am Mittwoch

So ist es gekommen. Draghi reichte am Donnerstagnachmittag beim Staatspräsidenten seinen Rücktritt ein. Dieser lehnte ihn zunächst ab. Bis nächsten Mittwoch soll eine Lösung gefunden werden.

Der Vorfall unterstreicht: In Italien hat der Wahlkampf eingesetzt. Geplant war, die Legislatur auslaufen zu lassen und im Mai 2023 ein neues Parlament zu wählen. Das hat hat kaum noch Sinn. Jeder Regierungschef, der jetzt sein Amt aufnimmt, würde von den Parteien kontinuierlich hintergangen, weil diese sich für die Wahlen positionieren. Vorgezogene Neuwahlen sind die plausibelste Antwort darauf.

Die Linke ohne Basis

Die Rechte dürfte die Wahlen gewinnen. Zwischen den drei Parteien herrscht zwar Streit, doch das Lager insgesamt ist auf Mehrheitskurs. Die Sozialdemokraten (PD) versuchen seit längerem, ein Bündnis mit M5S zu schmieden. Damit haben sie auf das falsche Pferd gesetzt. Wähleranalysen zeigen, dass die enttäuschten M5S-Anhänger entweder gar nicht oder aber zu einem beachtlichen Teil rechts und nicht links wählen wollen. Andere Koalitionspartner mit Gewicht fehlen dem PD.

Der Risikoaufschlag (Spread) hat diese Woche erstaunlich wenig avanciert. Er dürfte sich in den nächsten Monaten wegen der politischen Ungewissheit stärker ausweiten. Ein Restrisiko bleibt – Italiens Machtkämpfe sind unvorhersehbar –, dennoch sind wirtschaftliche Katastrophenszenarien fehl am Platz. Die milliardenschweren Investitionspläne im Rahmen des NextGenEU sind aufgegleist und populistische Euro-Austrittsfantasien kommen in der Bevölkerung nicht mehr an.

Italiens Erfolgsserie ist jedoch am Ende. König Fussball ist dafür beispielhaft: Vergangenes Jahr noch als Europameister gekrönt, steht Italiens Team diese Woche in der Frauen-EM bereits in der Gruppenrunde vor dem Aus.