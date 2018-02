Drei Kandidaten für die Schweizer Börse

Gleich drei Unternehmen haben heute angekündigt, an die SIX Swiss Exchange zu streben. «Finanz und Wirtschaft» hat sich die Börsenkandidaten genauer angeschaut und kommentiert den Schritt der Publikumsöffnung in Zeiten zunehmender Unsicherheit an den Märkten:

Sensirion ist überdurchschnittlich profitabel

Durch den Börsengang in Zürich strebt der Sensorenhersteller Sensirion eine höhere Flexibilität für die künftige Finanzierungs- und Unternehmensstrategie an.

Medartis plant Börsengang

Das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis will sich im ersten Halbjahr 2018 an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen.

Soziales Netzwerk am Start

Auch das soziale Netzwerk A Small World will sich in den kommenden Wochen an der SIX kotieren lassen.

Publikumsöffnung: Wer zuerst kommt…

Dass gleich drei Kandidaten am gleichen Tag ihren Börsengang ankündigen, ist kein Zufall. Ein Kommentar von FuW-Chefredaktor Jan Schwalbe.