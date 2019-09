Drei Rothschilds und ein Champagner – Barons de Rothschild Champagner

Ich bin sicher, dass Sie mit dem Namen Rothschild vertraut sind, sei es im Bankensektor oder als die berühmteste Weinfamilie der Welt. Der Name Rothschild ist fast gleichbedeutend mit großen Bordeaux-Rotweinen, wie ihren Premiers Grands Crus Châteaux, Mouton Rothschild und Lafite Rothschild. Ganz zu schweigen von ihren anderen führenden Bordeaux-Châteaux wie Clerc Milon und d’Armaillac von Baron Philippe de Rothschild; Clarke, des Laurents und Malmaison von Baron Benjamin de Rothschild; sowie Duhart-Milon, L’Evanglie und Rieussec im Besitz von Baron Eric de Rothschild.

Aber wussten Sie, dass sie auch Champagner herstellen? Diese talentierte Familie hat sich zum ersten Mal in 250 Jahren Geschichte zusammengeschlossen, um unter einem Label Champagner zu produzieren – Barons de Rothschild Champagner. Alle drei Zweige der Rothschild-Familie – die drei Cousins Lafite, Mouton und Clarke – tragen hierzu bei. Baron Philippe de Rothschild erklärte: «Wir haben entschieden, dass es keinen Sinn macht, neben den einzelnen Weinen auch drei separate Rothschild-Champagner zu führen – also wurde dies ein Familienprojekt». Dieses Label steht exemplarisch für die unglaubliche Kompetenz und Mission der Familie, den luxuriösesten Champagner der Welt zu kreieren.

Qualität vom Feinsten

Das vor knapp 15 Jahren von Grund auf neu gegründete Unternehmen gilt heute als eines der größten Champagnerhäuser in Bezug auf Qualität (aber definitiv nicht auf Volumen). Hier spielen einige Faktoren eine Rolle, die das wahre Engagement der Familie für Exzellenz belegen. Schon früh entschieden die Rothschilds, dass Chardonnay die primäre Basis für ihre Champagner sein sollte – das war eine recht gewagte Wahl, da Chardonnay die knappste und teuerste Traube der Region war und ist.

Alle ihre Trauben stammen aus den besten Dörfern der Grand Cru und 1er Cru Gebiete. Die Chardonnay-Trauben werden in der renommierten Côte des Blancs (Avize, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger & Oger) angebaut, während die Pinot Noir-Trauben aus Verzenay, Ay, Mareuil-sur-Ay und Ambonnay stammen. Die Krönung ist jedoch die 1 Hektar große Parzelle Clos Prieur der Familie Vertus, die diesen Spitzenchampagnern einen Mehrwert verleiht.

Die Kunst des Savior-faire

Die Kombination aus den besten Terroirs, dem Know-how der Familie und einem bemerkenswert langen Reifeprozess (mindestens vier bis fünf Jahre, etwa doppelt so lang wie ein typischer Champagner) unterstreicht die Komplexität und Struktur dieser Weine. Derzeit liegt die Produktion bei unter einer halben Million Flaschen. Dies klingt zwar wie eine große Produktion, ist es aber definitiv nicht. Andere Hersteller produzieren eine Milliarde Flaschen.

Die Blends dieser Kollektion, die vor allem von Chardonnay dominiert werden und die sich durch ihren einzigartigen, eleganten Stil auszeichnen, stehen für gemeinsame Kompetenz und Respekt vor der langen Tradition. Die einladende Frische und Säure dieser Weine macht es fast unmöglich, kein zweites Glas zu trinken. Jeder Wein hat außerdem einen ziemlich niedrigen Restzuckergehalt, der die wahren Aromen dieser Champagner zum Vorschein bringen lässt.

Eleganz in einem Glas

Barons de Rothschild Champagner, der alle Eigenschaften von Eleganz in einem Glas ausdrückt, hat an alles gedacht. Von der Verpackung, der Umgebung, in der das Glas genossen wird, und natürlich der Qualität und dem Geschmack. Besuchen Sie uns auf ein Glas in unserem ARVINO Zürich Shop, um diese unvergleichliche Eleganz zu erleben.