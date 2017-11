Drei Strategien zur Risikoreduzierung, die nicht auf Barmittel setzen

Nach acht starken Börsenjahren beginnt so mancher Anleger, sich wegen der Marktvolatilität Sorgen zu machen. Doch die Veräusserung risikoreicher Anlagen und die Aufnahme von Barmitteln bedeutet, auf Renditen zu verzichten, und oftmals auch, nicht an der Erholung des Marktes teilzuhaben. Mit den folgenden Strategien können Anleger die Volatilität verringern, ohne die Nachteile von Barmitteln in Kauf nehmen zu müssen.

Fremdkapital statt Eigenkapital

Wenn Anleger von Aktien in Barmittel umschichten, entscheiden sie sich für die sicherste Anlageklasse. Es gibt jedoch Anlagemöglichkeiten im mittleren Teil des Risikospektrums, zum Beispiel Unternehmensobligationen. Da erste Verluste von Aktionären aufgefangen werden, ist mit Corporate Bonds ein geringeres Kapitalverlustrisiko verbunden und gleichzeitig bieten sie höhere Renditen als Barmittel. In der Vergangenheit wiesen sie eine relativ niedrige Korrelation zu Aktien auf und bieten damit Diversifikationsvorteile. Natürlich sind Obligationen mit einem höheren Risiko verbunden als die Aufnahme von Barmitteln. Ausserdem schwankt ihr Preis. Doch für Anleger, die weiterhin bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen, können Obligationen einen guten Kompromiss darstellen.

Flexible Multi-Asset-Strategien

Ein anderer Ansatz ist, auf absolute Renditen ausgerichtete Strategien miteinzubeziehen. Mit diesen sollen positive oder risikobereinigte Renditen erzielt werden, wobei gleichzeitig eine Begrenzung der Abwärtsrisiken unter verschiedenen Marktbedingungen angestrebt wird. Mithilfe dieser Strategien können Anleger ihre Aktienallokation in Zeiten verringern, in denen die Abwärtsrisiken zunehmen, und auf eine diversifizierte Renditequelle zugreifen. Angesichts der Flexibilität dieser Strategien ist die Auswahl der Manager von entscheidender Bedeutung. Sorgfältig ausgewählt können sie möglicherweise die risikobereinigte Rendite eines Portfolios verbessern.

Managed Futures

Der Einbezug alternativer Anlagestrategien kann eine Vielzahl von Ansätzen umfassen, die in der Regel eine geringe bis negative Korrelation zu einem Aktien- und Obligationenportfolio haben. Diese Strategien sind häufig illiquide, doch es gibt auch liquide Optionen. Eines der Anlagegebiete mit dem grössten Wachstum in den vergangenen Jahren ist der Bereich der Managed Futures. Sie folgen dem Trend und nutzen die Dynamik der Finanzmärkte. Sie wiesen in der Vergangenheit eine geringe Korrelation zu risikoreicheren Anlagen auf und können die Volatilität eines Portfolios insgesamt verringern.

Alle diese Ansätze sind mit Risiken verbunden. Nichtsdestotrotz können sie potenziell die Volatilität eines Portfolios verringern und Schutz vor Abwärtsrisiken bieten. Wenn Anleger sich besser gegen Marktschocks wappnen können, neigen sie vielleicht weniger oft dazu, sich beim Market Timing auf ihr Glück zu verlassen, und bleiben möglicherweise häufiger langfristig investiert.

