Dreimal Nein zur Aufhebung des Patentschutzes

Die US-Regierung hat sich dem Ruf von mehr als hundert Ländern angeschlossen, die Patente auf Coronaimpfstoffe temporär auszusetzen. Sie vollzieht damit eine radikale Kehrtwende, treten die USA doch seit Jahrzehnten als der grösste Hüter geistigen Eigentums auf.

Angesichts steigender Infektionszahlen in vielen Entwicklungsländern, verdeutlicht durch schreckliche Bilder aus Indien, scheint der Ruf nach der Aufhebung der Patentrechte folgerichtig. Die Argumentation lautet: Je mehr Produzenten Impfstoffe herstellen, desto mehr Menschen können geimpft werden. Das ist dringend nötig.

Nur, die Aufhebung des Patentschutzes dürfte der falsche Weg sein. Mindestens drei gewichtige Gründe sprechen dagegen. Erstens sind geeignete freie Kapazitäten bereits weitgehend, wenn nicht vollständig gebucht, und der Ausbau der Kapazitäten läuft auf Hochtouren. Es bestehen schon jetzt Engpässe bei Rohmaterialien und beim Personal. So hat Lonza Mühe, genügend qualifizierte Arbeiter zu rekrutieren. Pfizer hat offenbar die US-Regierung zu Hilfe gerufen, weil sie allein nicht genug Ausgangsmaterial für den Impfstoff auftreiben konnte. Würden nun diverse weitere Länder versuchen, Produktionslinien aufzubauen, verschärften sich die Engpässe.

Zweitens käme der Ausbau wohl zu spät. Bei Lonza hat es etwa acht Monate gedauert, die nun bestehenden Produktionslinien in Betrieb zu nehmen. Sie und ihr Partner Moderna bauen nun aus. Nächstes Jahr sollen wie bei Pfizer/BioNTech bis zu 3 Mrd. Impfdosen hergestellt werden können. Die neuen Produktionslinien werden Anfang nächstes Jahr laufen. Würden Entwicklungsländer ebenfalls Anlagen bestellen (mRNA-Impfstoffe können nicht mit Standardequipment hergestellt werden), kämen sie wohl später noch dazu.

Schon jetzt rechnen diverse Beobachter mit einem baldigen Überangebot und einbrechenden Preisen im Impfstoffmarkt. Das zusätzliche Angebot käme wohl genau auf dem sich jetzt abzeichnenden Höhepunkt und würde die Entwicklung verschärfen. Dazu kommt, dass die Herstellung von mRNA-Impfstoffen mindestens doppelt so teuer ist wie etabliertere Verfahren, die etwa AstraZeneca, das russsiche Sputnik V oder chinesische Hersteller einsetzen.

Aufgrund der hohen technologischen, praktischen und preislichen Hürden dürfte die Aufhebung des Patentschutzes entgegen den nun geäusserten Hoffnungen auf mRNA-Impfstoffe für arme Länder vor allem zu Kopien von AstraZeneca sowie russischen und chinesischen Impfstoffen führen. Mag sein, dass dieses Szenario Teil der Überlegungen der US-Regierung ist.

Drittens spricht ein grosses zweifaches Schadenpotenzial gegen die Abkehr vom Schutz des geistigen Eigentums. Der Schritt verunsichert Investoren und Pharmaunternehmen. Sollen sie jahrelang hohe Beträge in die Entwicklung von Vakzinen stecken, wenn sie damit rechnen müssen, dass ihnen die Früchte der Arbeit im Ernstfall entrissen werden? Das US-Patentangebot betrifft die Impfstoffe. Der ursprüngliche Vorstoss Indiens und Südafrikas vor der Welthandelsorganisation umfasst auch Medikamente und Coronatests. Es ist absehbar, dass deren Patentfreigabe nun erst recht vehement gefordert wird.

Die Entwicklung wird nicht bei Corona haltmachen. Die linke US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat bereits gefordert, als Nächstes die Herstellung von Insulin freizugeben. Zehntausende Menschen sterben jährlich an Krebs und an seltenen genetischen Krankheiten. Müsste man nicht auch die Patente für diese Medikamente für nichtig erklären? Die Büchse der Pandora ist geöffnet.

Die zweite Gefahr besteht in Qualitätseinbussen, wenn nicht ausreichend qualifizierte Anbieter die Produkte von Moderna und BioNTech herzustellen versuchen. Kommt es zu schweren Nebenwirkungen oder gar Todesfällen, wird das gravierende Auswirkungen auf die Impfbereitschaft haben. Für Impfgegner, auch in der Schweiz, wo sich gemäss Umfragen bis zu 40% der Bevölkerung nicht impfen lassen wollen, wird das ein gefundenes Fressen sein.

Viel eher wäre Entwicklungsländern geholfen, wenn reiche Länder ihre gehorteten Impfdosen spendeten. Die US-Regierung, die für ihren Plan zur Rettung Amerikas Billionen aufwerfen will, könnte sich ausserdem fragen, ob es nicht billiger wäre, beispielsweise ein Hundertstel davon, also 20 bis 30 Mrd. $, in Impfstoffe für arme Länder und damit gewissermassen in die Rettung der Welt zu investieren.