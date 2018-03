Drew Houston: Neu im exklusiven Klub

Dropbox existiert nur dank Drew Houstons Vergesslichkeit. «Ich fuhr mit dem Bus von Boston nach New York und war so genervt, dass ich meinen USB-Stick vergessen hatte», sagte er in einem Interview mit dem Business Insider 2017. «Das war nicht das erste Mal, dass mir das passierte», ergänzte er. Damit das in Zukunft kein Problem mehr sein würde, begann er zu programmieren. Aus diesen Zeilen entstand Dropbox, der Anbieter von Speicherplatz in der Cloud, der am Freitag erfolgreich an der US-Börse seinen Einstand gab.

