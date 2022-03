Dritter Frühling für Dürrenmatts «Physiker»

Vor sechzig Jahren, im Februar 1962, wurde Friedrich Dürrenmatts Komödie «Die Physiker» uraufgeführt, im Schauspielhaus Zürich, wo sonst. Das Stück um den Missbrauch der Wissenschaft durch die Politik kam genau zur richtigen Zeit und fand ein grosses Publikum. Im August 1961 hatten die ostdeutschen Kommunisten in Absprache mit Moskau die Berliner Mauer – vulgo «antifaschistischer Schutzwall» – hochgezogen, im Oktober 1962 stand die Welt wegen der Kubakrise am strahlenden Abgrund: Die Sowjetunion unter Nikita Chruschtschow hatte beim Genossen Fidel Castro Mittelstreckenwaffen installiert, was Washington als Casus Belli quittierte. Am Ende gelang es dem geschickt agierenden Präsidenten John Kennedy, den Krieg zu verhindern.

Auch in helvetischer Heimat war das atomare Teufelszeug ein Thema. Am 1. April 1962 lehnte das Schweizer Volk eine Initiative für ein Atomwaffenverbot ab. Der Bundesrat hatte schon kurz nach Hiroshima und Nagasaki erste Vorkehren zur nuklearen Bewaffnung der Schweiz eingeleitet. 1963 wurde eine weitere Initiative abgelehnt; diese hätte eine allfällige Beschaffung von Atomraketen dem Referendum unterstellt. Später schloss sich die Schweiz dem Atomwaffensperrvertrag an.

In den frühen 1980er Jahren wurden die «Physiker» abermals zum meistgespielten Stück auf Bühnen deutscher Sprache. Damals vor der Szenerie des Nato-Doppelbeschlusses, der Stationierung von Mittelstreckenwaffen diesseits des Eisernen Vorhangs, um dem zuvor vom Warschauer Pakt «drüben» in Stellung gebrachten Arsenal zu begegnen, um also das Gleichgewicht des Schreckens zu erhalten. Das brachte grosse Teile der westdeutschen Gesellschaft in Wallung bzw. auf die Strasse. Dürrenmatts Stück passte zu dieser Stimmung (in der Deutschen «Demokratischen» Republik wurde es nicht gespielt).

Eindeutig zweideutig

Ob den «Physikern», nunmehr ein archivierter Klassiker, noch ein dritter Frühling beschieden ist? Moskau liefert Anreize dafür. Seit dem schurkischen Überfall auf die Ukraine, ja bereits seit der Annexion der Krim 2014, kommen regelmässig animierende Drohungen.

Die Signale sind zweideutig, was eindeutig so gewollt ist. Ein Kreml-Sprecher sagte dieser Tage halbwegs beruhigend, im Ukrainekrieg (oder wie immer das Blutbad im Moskauer Homöopathie-Sprech heisst) kämen Atomschläge nicht infrage. Halbwegs beunruhigend ist dagegen das Gerede von Dmitri Medwedew, der einst für Putin den Präsidentensessel warmhielt und jetzt im nationalen Sicherheitsgremium mittut: Russland könne auch dann Atomwaffen einsetzen, wenn ein Angriff gegen Russland (oder Verbündete) verübt werde, der die Existenz des Landes gefährdet, «auch ohne den Einsatz von Atomwaffen, also mit dem Einsatz konventioneller Waffen».

Nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe. Damit spielt Moskau, um den Feind zum Appeasement zu nötigen. Allerdings wäre es fahrlässig, Moskaus Zündeleien als reinen Psychokrieg abzutun. Es wird nicht um die maximale Eskalation gehen, um den Abschuss von Interkontinentalraketen auf westliche Hauptstädte; die Doktrin der Mutual Assured Destruction (passend: MAD) ist dem russischen Regime bewusst. Doch was wäre beispielsweise nach einem taktischen Schlag, etwa im Raum Lemberg, auf eine Nachschub-Drehscheibe für die aus dem Westen zuströmenden kriegswichtigen Güter?

Asiatische Varianten der «force de frappe»

Der hartnäckige Widerstand der Japaner auf der Insel Okinawa forderte 1945 den amerikanischen Truppen hohe Opfer ab. Das liess die Planer der Eroberung der japanischen Hauptinseln Schlimmstes befürchten: Wahrscheinlich Hunderttausende gefallene Amerikaner, von den Japanern, Soldaten wie Zivilisten, ganz zu schweigen. Diese makabren Kalkulationen trugen dazu bei, dass Präsident Truman den Abwurf der beiden Atombomben befahl. Insofern wurden die Japaner Opfer ihres Kampfgeists, was auch den Ukrainern widerfahren könnte. Wobei Japan einen Eroberungskrieg gestartet hatte, der dann retour kam.

Die wohl grösste atomare Gefahr, die vom Überfall Russlands auf die Ukraine ausgeht, ist die Neubeurteilung strategischer Risiken. Angesichts der russischen Attacke und des, nach aussen verhaltenen, chinesischen Supports dafür dürften Japan und Südkorea erwägen, zur Dissuasion eine Art «force de frappe» aufzubauen, gerade angesichts der Bombenstimmung in Pjöngjang. Sollte sich Taiwan die nukleare Vollkasko-Police anschaffen wollen, würde Peking intervenieren – fragt sich für Amerikas ostasiatische Verbündete ohnehin stets, was der Nuklearschirm der USA wert ist.

Das fragt sich auch in Europa; Präsident Joe Bidens deutliche Worte neulich in Polen dürften für ein Aufatmen gesorgt haben. Washington verlegt auch deshalb Kräfte nach Europa, weil es kein Interesse daran hat, dass kleinere Alliierte, etwa der Frontstaat Polen, nuklear aufrüsten.

Dass die Mullahs im Iran an der Bombe basteln, weiss man, so wie die auch wissen, was mit ihnen postwendend geschieht, wenn sie damit Israel beschiessen. Der Flirt Israels mit nuklear (noch) ungeschützten arabischen Nachbarn versteht sich vor diesem Hintergrund.

«Durrenmatt’s chilling words»

Die atomare Drohung hat nach 1945 eine Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs mit konventionellen Mitteln wahrscheinlich verhindert. Aber die verbale und, wer weiss, reale Aufrüstung mit Nuklearsprengsätzen rückt Verdrängtes ins Bewusstsein: Sublime Wissenschaft im Dienst grober Machtmenschen kann das Leben auf dem Planeten beenden.

An diesem Potenzial ist nichts mehr zu ändern. Der Physiker Möbius sagt zum Ende des Stücks: «Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.» Exakt das zitierte US-Präsident Jimmy Carter 1977 vor der Uno-Vollversammlung, als er vor dem ultimativen Schrecken eines Atomkriegs warnte: «…we have learned, in Durrenmatt’s chilling words, that ‹what has once been thought can never be unthought›».

Durchaus auch aktuell: Die zivile Nutzung der Atomenergie lehnte FD (1921–1990) nicht ab. Er sagte 1988 in einem Interview: «Nur glaube ich nicht, dass die Menschheit darum herumkommen wird, die Kernenergie zu gebrauchen. Angesichts der Bevölkerungsexplosion und der Energieverschwendung werden wir ohne Kernenergie den Bedarf nicht decken können.»

Dramaturgisch übrigens könnte Dürrenmatt dem Krieg einiges abgewinnen. So stellen sich der Clown (Parodie war das Metier des ukrainischen Präsidenten Selenski) und zwei Boxer (die Brüder Klitschko) als die Vernünftigen heraus. Der Herrscher und seine Handlanger dagegen gehören weggesperrt, nach «Les Cerisiers», im Stück die geschlossene Anstalt.