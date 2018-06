Droht dem Euro Ungemach?

Soweit ich mich erinnere, ging die Geschichte im Jahr 2011 so, dass der Euro die Europäische Union gefährdete. Jetzt liest sie sich andersherum: «Europas Zerfall ist eine reale Möglichkeit geworden», titelte vergangenes Wochenende die «NZZ am Sonntag», und der Hintergrundbericht in derselben Ausgabe, «Wie Europa vom Kurs abkam», kam zum Schluss: «Gefahr droht dem Asylsystem und der Einheitswährung heute vielmehr durch demokratisch gewählte Politiker, die beides infrage stellen.»

In 47 Jahren an der Börse habe ich einige potenziell destabilisierende Ereignisse erlebt und beobachten können, wie das Finanzsystem sie verarbeitet. Sie haben mir beigebracht, zwischen Ereignis und Prozess zu unterscheiden.

Geburtsfehler

Die Ereignisse kann ich nicht vorhersagen. Ihre Wirkungen und Nebenwirkungen ebenso wenig. Das geht allen so. Lehrreiches Beispiel sind die Schlussfolgerungen, die die Ölindustrie aus dem Sturz des Schahs von Persien und dem dritten Ölpreisschock von 1980 gezogen hat, die zu Fehlinvestitionen führten und Abschreiber in Milliardenhöhe nach sich zogen.

In seinem Buch «The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power» beschreibt Daniel Yergin einen Brennpunkt, der nicht an der Börse, sondern in den Vorstandsetagen der Ölindustrie vonstattenging und in Bezug auf massenpsychologische Dynamik mit den übelsten vergleichbaren Prozessen an den Börsen Schritt hielt.

Der Euro hatte von Anfang an bekannte Gebrechen. Das hinderte den Markt jedoch nicht daran, den Wechselkurs zum Dollar von Oktober 2000 bis Juli 2008 um 93% steigen zu lassen. Derzeit notiert der Euro 12% über seinem zyklischen Tief von Dezember 2016, das trotz allen angesagten Krisen 25% höher war als im Oktober 2000, als der Euro sein Tiefst erreichte. Selbst zum Franken steht er 8% über dem Stand von Februar 2017 und 16% über der ersten Notiz nach Überwindung des Schocks vom 15. Januar 2015, als die SNB die Verteidigung von 1.20 Fr. als Untergrenze preisgab.

Mit den richtigen Argumenten falschliegen ist das Rezept zum Untergang. Zum Überleben muss die weise Einsicht von Friedrich von Hayek als Maxime dienen, in komplexen Systemen gehe es darum, das Richtige zu tun, ohne wissen zu können, warum es das Richtige sei. Wie man «das Richtige» erkenne, hat Hayek in «The Use of Knowledge in Society» dargelegt: über das Preissystem, besonders über die Veränderungsrate relativer Preise.

Aber nicht abschreiben

Aus meiner Sicht verläuft der Trend des Dollars zum Franken seitwärts in einem Kanal zwischen rund 93 und 98 Rappen. Derzeit gibt es Hinweise auf ein bevorstehendes Nachgeben der US-Währung zum Franken. Der Euro ist in seiner jüngsten Konsolidierung zum Dollar auf seinem steigenden Zwanzigmonatedurchschnitt gefallen. Auf dieser Höhe signalisiert der Markt eine Bodenbildung, die vermutlich in nicht allzu weiter Ferne zu einem steigenden Euro führt.

Angesichts dieser Konstellation ist ein zum Franken schwacher Euro kaum vorstellbar, es sei denn, meine Analyse sei falsch. Diese Gefahr ist jedoch gering, da die Geschichte zeigt, dass rasche Trendwenden nur auf Brennpunkte folgen, die nichts anderes sind als grell ausgeleuchtete Ereignisse und hektisch nachvollzogene Prozesse. Wenn eine Trendwende kommt, dann schleichend.