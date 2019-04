DSV ist eine Meisterin der Übernahmen

Bilanz: Als Folge der Übernahme des US-Logistikers UTi auf Anfang 2016 sind die Bilanzsumme, der Goodwill und die Verschuldung deutlich gestiegen. Der Goodwill liegt in der Höhe des Eigenkapitals, was für eine Übernahmemaschine wie DSV zwar nicht unüblich, aber dennoch nicht überall gern gesehen ist. Unproblematisch ist hingegen die Verschuldung: Nach dem UTi-Kauf hat DSV Schulden zurückgezahlt, heute sind die Nettoschulden nur noch etwa gleich hoch wie der Betriebsgewinn vor Amortisationen und Abschreibungen.

02 | Bilanz: Als Folge der Übernahme des US-Logistikers UTi auf Anfang 2016 sind die Bilanzsumme, der Goodwill und die Verschuldung deutlich gestiegen. Der Goodwill liegt in der Höhe des Eigenkapitals, was für eine Übernahmemaschine wie DSV zwar nicht unüblich, aber dennoch nicht überall gern gesehen ist. Unproblematisch ist hingegen die Verschuldung: Nach dem UTi-Kauf hat DSV Schulden zurückgezahlt, heute sind die Nettoschulden nur noch etwa gleich hoch wie der Betriebsgewinn vor Amortisationen und Abschreibungen.