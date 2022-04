Duell um Frankreich

Revanche in Frankreich: Am Sonntag treffen im zweiten Wahlgang um die Präsidentschaft erneut Emmanuel Macron und Marine Le Pen aufeinander. Anders als vor fünf Jahren, als Macron Le Pen mit einer komfortablen Mehrheit von zwei zu eins schlug, sehen die aktuellen Prognosen einen viel knapperen Ausgang des Zweikampfs. In den beinahe vierzig Umfragen, die seit dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen durchgeführt wurden, erhält Macron gemäss dem von Politico aggregierten Durchschnittswert nur noch 55% der Stimmen.

Das letzte Mal, dass einem amtierenden Präsidenten in Frankreich die Wiederwahl gelang, liegt eine Weile zurück: Jacques Chirac vor zwanzig Jahren. Sein Opponent im zweiten Wahlgang war Jean-Marie Le Pen, Marines Vater und Gründer der Partei, deren Vorsitz sie vor knapp einem Jahrzehnt übernommen hat. Dass es Le Pen überhaupt in den zweiten Wahlgang schaffte, sorgte damals für einen weltweiten Aufschrei. Chiracs Sieg mit 82% der Stimmen wurde denn auch nicht unbedingt als überwältigendes Votum für ihn, sondern vor allem als starkes Signal gegen den rechtsnationalen Le Pen und für ein liberales Frankreich gesehen.

Relevanzverlust der etablierten Parteien

Mittlerweile ist viel passiert, Populismus ist in Europa von Ungarn über Griechenland und Italien bis Grossbritannien salonfähig geworden. Anders als vor fünf Jahren war dieses Mal niemand überrascht von Marine Le Pens Einzug in den zweiten Wahlgang. Die neo-gaullistischen Républicains und die Sozialistische Partei, die von 1981 bis Macron alle Präsidenten gestellt haben, sind heute praktisch irrelevant: Am Sonntag vor zwei Wochen haben ihre Kandidatinnen, Valérie Pécresse und Anne Hidalgo, zusammen gerade Mal 6,5% der Stimmen geholt.