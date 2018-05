Düsterer Ausblick für die Türkei

Der türkische Präsident Recep Erdogan appellierte am Mittwoch an sein Volk: «Tauschen Sie Ihre Lira nicht in Fremdwährungen. Das ist, was es heisst, die Nation zu lieben.» Kurz zuvor hatte die Zentralbank den wichtigsten Leitzins um drei Prozentpunkte auf 16,5% angehoben.

Am Freitag legte Erdogan nach: «Meine Brüder, die Dollar oder Euros unter ihrem Kissen haben. Geht und tauscht euer Geld in Lira um. Wir werden dieses Spiel zusammen vereiteln.» Erdogan spielt damit auf eine Konspiration ausländischer Macht hin, auf die er immer wieder hingewiesen hat.