Dufry gewinnt Auftrag in Finnland

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 83.5 0.99%) hat mit dem Flughafenbetreiber Finavia einen Siebenjahresvertrag für den Betrieb von sieben neuen Luxus- und Detailhandels-Länden am Flughafen Helsinki unterzeichnet. Damit kämen für Dufry dort 700 m2 an neuer Landefläche sowohl im Schengen- als auch im Nicht-Schengen-Bereich hinzu, teilte Dufry am Montag mit.

Der Vertrag stärke die eigene Position am Flughafen Helsinki, hiess es weiter. Insgesamt verfüge man dort nun über eine Ladenfläche von annähernd 4’000 m2. In drei der neuen Ladeneinheiten will Dufry die eigenen Shop-Konzepte etablieren. Zudem sollen neue Luxusmarken eingeführt werden, wie es weiter hiess. Dazu zählten die Marken Longchamp, Coach (TPR 31.73 2.22%), Jimmy Choo und Chloe.

Die Arbeiten zur Entwicklung der neuen Shops beginnen den Angaben zufolge in diesem Jahr und werden bis 2021 schrittweise fortgesetzt.